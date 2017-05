Minister Herrmann traf sich mit dem Moskauer Polizeichef

Baranov ist seit 23. September 2016 Leiter der Hauptabteilung des russischen Innenministeriums für Moskau. ,,Wir sind uns einig, die Zusammenarbeit zwischen der Bayerischen Polizei und der Moskauer Polizei noch weiter auszubauen", so Herrmann im Anschluss an das Treffen. ,,Vor allem geht es uns um die verstärkte Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der Organisierten Kriminalität."Der bayerische Innenminister und der Moskauer Polizeichef vereinbarten darüber hinaus einen intensiveren Austausch bei der Aus- und Fortbildung der Polizei. Basis ist die im Mai 2013 zwischen dem bayerischen Innenministerium und der Hauptverwaltung des Innenministeriums der Russischen Föderation in der Stadt Moskau geschlossene Gemeinsame Erklärung über die polizeiliche Zusammenarbeit. ,,Mit der verstärkten Kooperation erhoffen wir uns, noch besser gegen internationale Terroristen und Kriminelle vorgehen zu können", fasste Herrmann das Gespräch zusammen.