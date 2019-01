DELICATEZZA - duopoli goes classic

Klassik locker, leicht & beschwingt in der Wehrkirche St. Oswald in Untersteinach

Duopoli tourt mit dem neuen Klassik-Programm DELICATEZZA durch bayerische Kirchen und präsentiert in der eher selten zu hörenden klanglichen Kombination von Trompete & Saxofon das neue Konzertprogramm auch in Untersteinach.

Für das neue Klassik-Programm „DELICATEZZA“ hat duopoli in vergangenen Jahrhunderten nach Original-Literatur großer Meister gestöbert und wahre Schätze geborgenMit viel Geschick und Ehrfurcht wurden Werke u. a. von Bach, Beethoven und Corelli, die tatsächlich auch für Duos geschrieben wurden, so arrangiert, dass sie der duopoli-eigenen Klangpracht entsprechen und luftig, locker und leicht daherkommen – fast wie ein Soufflé.Strahlende Trompetenklänge bilden die Basis, verbinden sich mit dynamischen Saxofontönen, werden mit einer ordentlichen Dosis humoriger Moderation gewürzt und als Sahnehäubchen präsentiert Karlheinz Höflich Solo Rezitale auf seinem 150 Jahre alten historischen Kornett. Ein einmaliger musikalischer Leckerbissen.Den Zuhörer erwartet ein beschwingtes Konzert mit Werken von Corelli, Bach, Beethoven, Mozart und Boismortier in Arrangements für Trompete und Saxofon.Das etwa 1-stündige Konzert findet am Samstag, 2. Februar 2019 um 19 Uhr in der Wehrkirche St. Oswald in Untersteinach statt und alle sind recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Musiker.