„Jazz am See“: Künstler-Potpourri vom Feinsten

ERLANGEN (pm/mue) - Bei „Jazz am See“ (22. Juli ab 19.45 Uhr) dürfen sich die Besucher heuer nicht nur auf Jazz-Legende Randy Brecker aus Amerika, Flötist Magnus Lindgren aus Schweden und Wahlpariserin und Sängerin China Moses freuen, sondern auch wieder auf den Erlanger Torsten Goods, der in einer Doppelrolle als Gastgeber und Musiker agiert.

Randy Brecker zählt zu den Größen der Jazz-Musik – seit über vier Jahrzehnten beeinflusst der Trompeter, Flügelhornist und fünffache Grammy-Preisträger den Sound von Jazz, R&B und Rock. „Es freut mich sehr, dass wir die internationale Ausrichtung von Jazz am See (...) fortsetzen können“, so Klassikkultur e.V.-Geschäftsführer Jan Dinger. Nach Breckers Karrierebeginn in New York in verschiedenen Combos, gründete er 1975 mit seinem Bruder Michael die Brecker Brothers, die mit großem Einfluss auf die Jazz-Musik zwischen 1975 und 1981 sechs Alben produzierten und sieben Grammy-Nominierungen erhielten. Zehn Jahre gingen sie dann getrennte Wege, bis sie sich für eine Welttournee und weitere Alben, die zwei Grammys gewannen, wieder zusammenschlossen. Auch als Solokünstler konnte Randy Brecker überzeugen und stand mit seinem klaren, warmen, lebendig-sprudelnden Spiel bereits mit Musiklegenden wie Bruce Springsteen, Frank Sinatra und Frank Zappa auf der Bühne.Magnus Lindgren aus Schweden ist vermutlich der derzeit beste Jazz-Flötist Europas, ein begnadeter Saxofonist und Komponist. Mühelos wechselt er zwischen Genres wie Instrumenten und setzt mit seiner Musik ein frisches, zeitgenössisches Statement im Jazz, stets auf den Spuren der großen Legenden. China Moses, der von ihrer Mutter (Jazzsängerin Dee Dee Bridgewater) die Liebe zum Jazz in die Wiege gelegt wurde, ist eine junge Frau mit ganz eigenem Stil und Standpunkt in der R&B- und Jazzwelt. Ihren Durchbruch erlangte sie mit einer Album-Hommage an die Jazzsängerin Dinah Washington. Auf ihrem 2017 erschienenen Album „Nightintales“ singt sie mit ihrer warmen, samtigen Stimme über Geschichten der Nacht.Torsten Goods, international erfolgreicher Jazz- und R&B-Musiker, Gitarrist und Sänger ist wieder Künstlerischer Leiter von „Jazz am See“, führt als Gastgeber durch den Abend und steht als Musiker auf der Bühne. Der Kulturpreisträger der Stadt Erlangen konnte für diese Aufgabe wieder routinierte Musiker für seine Festivalband gewinnen – mit dabei sind der Erlanger Pianist Jan Miserre, Bassist Christian Kaphengst (beide Bandmitglieder der Till-Brönner-Band) sowie der Schlagzeuger Felix Lehrmann.Auch technisch steht alles zum Besten: Die von den Konzertbesuchern durchweg gelobte Besuchertribüne bietet uneingeschränkte Sicht auf allen Plätzen, ausgefeilte Tontechnik sorgt für hervorragende Klangqualität bis in die hintersten Reihen. Karten gibt‘s an allen bekannten Vorverkaufsstellen, weitere Infos unter: