ERLANGEN

(pm/mue) - Wechsel in der Fraktion der Grünen Liste im Stadtrat: Für die zum 31. Januar auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausscheidende Julia Bailey folgt ab dem 1. Februar Bernhard Gerkens. Der in Bamberg geborene Ingenieur wird in der Stadtratssitzung am 22. Februar offiziell vereidigt. Die erste Listennachrückerin für Bailey, Phöbe Elter, hatte die Übernahme des Amtes abgelehnt.