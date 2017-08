1.000 Biker fühlten sich ,,Born To Be Wild"

NÜRNBERG (pm/nf) - Am Sonntag gab Radio Gong 97.1 wieder den Startschuss für seine Motorradausfahrt „Born To Be Wild“. Die siebte Ausgabe startete vom Bauhaus-Parkplatz in Stein und ging über reizvolle Landstraßen ins fränkische Seenland.

Über 1.000 begeisterte Bikerinnen und Biker fuhren mit ihren Maschinen zum Kornhausplatz in Spalt und feierten dort mit Musik von Maggie`s Madness eine lässige Party. Gong-Chef Guido Seibelt führte mit seiner Harley-Davidson die mehrere Kilometer lange Kolone an. Für ihn ist die Ausfahrt der Höhepunkt der Motorrad-Saison: ”Es ist immer wieder ein unbeschreibliches Gefühl, einen Tag mit so vielen Bikern zu erleben und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von “Born To Be Wild” im kommenden Jahr”.www.gong971.de