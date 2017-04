20 Schlemmergutscheine für das Nürnberger Frühlingsfest gewinnen

Insgesamt werden 20 Gutscheine für je ein halbes Hähnchen mit einem Gutmann Weizen oder einem Landwehr-Bräu verlost. Wer mitmachen möchte, schreibt schnell eine Postkarte mit dem Kennwort „Friedlsperger“ und schickt diese an den MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg. Auch via E-Mail ist unter gewinnspiel@marktspiegel.de eine Teilnahme möglich. Bitte in der Betreffzeile das Stichwort nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 18. April 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.