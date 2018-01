Ball der Union 2018: 5 x 2 Tickets für VIP-Tisch beim CSU-Ball gewinnen

Nürnberg (mask) – Es wird das gesellschaftliche Großereignis der Metropolregion im Februar: der Ball der Union 2018 in der Meistersingerhalle! Und zehn MarktSpiegel-Leserinnen und Leser können exklusiv & kostenlos dabei sein!

Wir verlosen 5x2 Karten für einen Tisch im Großen Foyer beim Edel-Event (Motto: Italienische Nacht) mit 3200 Gästen am 3. Februar. Einlass 19 Uhr. Am Tisch warten zwei Flaschen Weißwein, zwei Flaschen Rotwein und vier Flaschen Wasser. Gesamtwert 1000 Euro! Ball-Macher & Geschäftsführer des CSU-Bezirksverbands Sven Heublein: ,,Höhepunkte sind sicher der Rote Teppich und die Begrüßung durch den designierten Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder sowie der Auftritt des Stargasts Thomas Anders.“ Moderation: Wolfgang Krebs. Topacts: Noble Composition, Pavel Sandorf Big Band, Pino Barone Band, Charivari Diskothek mit Gerald Kappler.Einfach am Ende des Beitrags auf Mitmachen klicken. Alternativ: E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de , „CSU-Ball“ in die Betreffzeile! Einsendeschluss 22. Januar. Bei Facebook muss der Gewinnspiel-Post (ab 17.01.2018) auf der MarktSpiegel-Seite bis 22. Januar kommentiert werden. Rechtsweg ausgeschlossen.