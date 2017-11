Blitzverlosung: Karten für den Pommersfeldener Schlossadvent gewinnen!

„Pommersfeldener Schlossadvent“ vom 17. bis 19. November 2017



REGION (pm/nf) - Viele haben sich in den letzten Jahren gefragt, warum auf Schloss Weissenstein in Pommersfelden kein Adventsmarkt stattfindet. Nun ist es heuer zum ersten Mal soweit: Von 17. bis 19. November findet der „Pommersfeldener Schlossadvent“ auf Schloss Weissenstein statt. Dazu verwandeln sich die Innenhöfe rund um den berühmten Ehrenhof in eine sehr stimmungsvolle Adventslandschaft mit Lichterketten, Christbäumen und Dekorationen. Hunderte von Scheinwerfern setzen ganz besondere Akzente.

In dieser Kulisse, wie sie schöner nicht sein könnte, präsentieren sich rund 100 sehr gute Aussteller und bieten ihre Produkte passend zur Adventszeit an. Die Besucher finden viele besondere Dekorations- und Geschenkideen, Schönes und Ausgefallenes aus Handwerk, Kunst und Kulinarik, Schmuck- und Textildesign und Produkte aus anderen passenden Bereichen. Auch Kränze und weihnachtliche Pflanzen gibt es zu kaufen.Besonderes Augenmerk wird auf eine hochwertige Gastronomie mit Spezialitäten und ausgezeichneten Glühweinen gelegt. Im Rahmenprogramm gibt es Perchtenläufe, Hochstelzengeher, Vorträge, Feuershows, Live-Musik und Kinderprogramm. Allein dieses Angebot ist den Eintritt mehr als wert, auch werden kostenlose Schlossführungen angeboten.Weihnachtliche Einkäufe in einer solchen Atmosphäre sind etwas Besonderes und machen auch auf Schloss Weissenstein bei Pommersfelden sicher mehr Spaß als im Großmarkt im Gewerbegebiet.Der MarktSpiegel verlost für dieses Event zehn mal zwei Eintrittskarten. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt ganz schnell eine E-Mail mit dem Stichwort „Schlossadvent“ an gewinnspiel@marktspiegel.de. Einsendeschluss ist der 16. November 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Pommersfeldener Schlossadvent auf Schloss Weissenstein:17. –19. NovemberFürs Navi: Schloß 1, 96178 PommersfeldenÖffnungszeiten:FR undSA 13 – 21UhrSO 11– 20 UhrEintrittspreis: 8 Euro