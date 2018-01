CACIB 2018 in Nürnberg: DAS Erlebnis für alle Züchter und Hundefreunde!

44. Internationale Rassehunde-Ausstellung in der NürnbergMesse



NÜRNBERG (pm/nf) - Auf der 44. Internationalen Rassehunde-Ausstellung CACIB, die jährlich im Messezentrum Nürnberg stattfindet, gibt es auch heuer wieder die tollsten Hunderassen aus aller Welt zu bestaunen!

Vom 13. bis 14. Januar 2018 stehen einmal mehr rund 3.500 tierische Schönheiten aus ganz Europa im Rampenlicht. In zahlreichen Wettbewerben treten sie gegeneinander an, um ein begehrtes CACIB-Zertifikat zu ergattern und so dem Titel „Internationaler Schönheits-Champion“ einen Schritt näherzukommen. Parallel zum Wettbewerb lädt eine gewerbliche Fachausstellung mit über 100 Unternehmen Hundebesitzer dazu ein, Nützliches und Luxuriöses für ihren tierischen Freund zu finden. Den Rahmen der CACIB bildet ein pfiffiges Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit Rock ‘n‘ Dog – Dogdance, Vorführungen der Rettungshundestaffel und tollen Attraktionen für Kinder.Messezentrum Nürnberg Hallen 3 + 4, Eingang über Halle 3A, Öffnungszeiten: Samstag, 13. Januar 2018, Sonntag, 14. Januar 2018. 9 bis 17 Uhr. Rund 3.500 Rassehunde werden erwartet. Für die Besucher gibt es Tipps von erfahrenen Profis zu Rassen und Haltung.