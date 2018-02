Das ist im April im Loni-Übler-Haus los!

NÜRNBERG (pm/nf) - Gleich zwei Frauenkabarett-Veranstaltungen bringt der April. Am 7. April gibt es ,,Das Schweigen der Limmer - Psycho-Logik in Gaudi und Gesang" von Andrea Limmer auf der Kabarettbühne im Loni zu sehen, während Nadja Maleh mit ihrem Best-Of Programm am 21. April die Reihe für 2018 beendet.

Am 14. April verzaubert die irische Band ,,The Sands Family" mit ihren Klängen den FolkClub im Loni-Übler-Haus. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter www.reservix.de. Eine Gegenwartskomödie (gespielt von Theater ,,Spin Off") ist am 27. April zu sehen. ,,Unsere Frauen" ist ein Stück von Eric Assous, in dem keine einzige Frau mitspielt, die Frauen jedoch jederzeit omnipräsent sind. Mit einer orientalischen Tanzshow schließen die Veranstaltungen im April ab. Am 28. April zeigt eine Märchentanzshow: ,,Der fliegende Teppich des Scheichs".Ein heißes Thema wird am 18. April im Themenabend im MÄNNER FORUM Nürnberg diskutiert. ,,Ehe für gleichgeschlechtliche Paare", der Themenabend startet um 19.30 Uhr mit dem Referenten Axel Hochrein vom LSVD (Lesben- und Schwulenverband in Deutschland). Gemeinsam brunchen und andere Familien kennenlernen? - Das geht beim offenen Frühlings-Familienbrunch im April. Bei lustigen Frühlingsspielen und -basteleien genießen alle am 22. April von 11 bis 13 Uhr die ersten Sonnenstrahlen.Auch für die kleinen Besucher gibt es wieder reichlich zu erleben. In der ersten Osterferienwoche Ende März gibt es das traditionelle Osterferienprogramm im Loni, während in der zweiten Woche eine Reise zurück ins Mittelalter ansteht. Gemeinsam wird das mystische Mittelalter erkundet und ein Mittelalterspectaculum erlebt. Mit einem großen Gelage endet die Mittelalterwoche, welche vom 3. bis 6. April täglich von 13 bis 17 Uhr im Loni stattfindet. Bitte anmelden. Ein letztes Kindertheater in dieser Saison lädt am 8. April alle Kinder ab 3 Jahren um 15 Uhr zur ,,Sachenfinderin" ein.Veranstaltungen im Überblick:www.kuf-kultur.de/loni