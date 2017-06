Heute startet auf dem Pfarrhof die Schnieglinger Kirchweih

NÜRNBERG (pm/vs) - Eine kleine, dafür feine und echte Kirchweih können Besucher und Gäste vom 30. Juni bis 2. Juli in Schniegling erlebe

n.Direkt auf dem Vorplatz der evangelischen Versöhnungskirche wird eine Losbude zugunsten des Kinderhauses sowie ein Kinderkarussell aufgebaut werden. Festbetrieb beginnt am Freitag um 15 Uhr. Besonders attraktiv für Familien mit Kindern ist sicher am Freitag um 17.30 Uhr das Aufstellen des Kinder-Kärwabaums im Rahmen des Kinderhaus-Sommerfestes und am Samstag von 16 bis 18 Uhr die zahlreichen Spielangebote für alle Mädchen und Buben auf dem Pfarrhof. Eine außergewöhnliche Atmosphäre bietet die Veranstaltung am Samstagabend ab 17 Uhr im Pfarrgarten: Livemusik mit Tony Barkham, feines dunkles Bier vom Fass sowie feines Essen vom Grill.Mit selbstgemachten Kuchen aus Schniegling und Livemusik können die Gäste und Besucher am Sonntag ab 14.30 Uhr den Kärwa-Kaffee genießen.Freunde von Blasmusik und Brass-Bands kommen beim Stand-Konzert des Posaunenchores am Sonntag um 17.30 Uhr auf ihre Kosten.Am Sonntag um 9:30 Uhr feiert Pfarrer Otfried Haug mit der Gemeinde den Kirchweihgottesdienst, musikalisch gestaltet vom Posaunenchor. Denn die Weihe der Kirche ist ja der historische Anlass, warum es dieses schöne Fest bis auf den heutigen Tag gibt.