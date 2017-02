Karten für Annett Louisan-Konzert in Nürnberg zu gewinnen

NÜRNBERG - Annett Louisan, die Pop-Chanteuse mit der sinnnlichen Stimme gastiert am 28. März in Nürnberg in der Meistersingerhalle. Wir verlosen zusammen mit ARGO-Konzerte drei mal zwei Karten.

"Berlin, Kapstadt, Prag", ihr aktuelles Album, ist Zeugnis ihres vielen Unterwegsseins. Zehn Lieder nahm sie in zehn Tagen auf. Lieder, die ihr etwas bedeuten. Von Kraftwerk, Marteria, Rammstein, David Bowie und anderen Helden, die ihren Songs Eigenleben gestatten. Neue Songs für ein neues Album sind ebenfalls schon fertig, und so wird es diesmal eben auch "Überraschungsmomente in Form neuer Stücke gebe", verspricht die Sängerin.GewinnspielEine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Annett“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff).Oder ganz einfach hier über den Gewinn-Button mitmachen.Einsendeschluss ist der 15. Februar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.