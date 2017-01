Kunst und Klamotte beim Schwarzmarkt

So finden auch auf dem Schwarzmarkt ausschließlich Besonderheiten und Unikate lokaler und überregionaler Designhelden ihren Platz. Einzigartige Werke ausgewählter Künstler, beispielsweise aus den Bereichen Streetart, Graffiti oder Illustration können bestaunt und erworben werden.Individuelle Modeimpressionen gibt es von einzigartigen Jungdesignern, Labels und Manufakturen die ihre Kollektionen präsentieren. Und Kreationen aufstrebender Food- und Drink-Spezialisten im Kulinarikbereich machen die Formation komplett.Begleitet von Drinks an der Bar und abgestimmten Klängen der Live-DJs ist der Schwarzmarkt jedoch weit mehr als ein einfacher Designmarkt. Showacts wie Live-Painting oder Talks der Kulinarik-Spezialisten, Manufakturen oder Designer bringen kreative Unterhaltung und individuelle Workshops für Groß und Klein laden zum Mitmachen ein. Als besonderes Special im Kulinarikbereich wird es dieses Mal eine Foodtruck-Area geben.Wann? 4. und 5. Februar 2017. Von 12-20 Uhr öffnen sich die Tore des Designmarkts im PARKS Nürnberg (im Stadpark), Berliner Platz 9. Der Eintritt beträgt 3 Euro und mit dem Kombiticket für 4 Euro darf gleich an beiden Tagen gestöbert werden.