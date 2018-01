Party! St. Patrick’s Day in Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Am 17. März feiern Iren, irische Emigranten und ganz viele Nicht-Iren den irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s Day (Lá Fhéile Pádraig). Der Deutsch-Irische-Freundeskreis Franken (DIFF) und das Amt für Internationale Beziehungen organisieren bereits zum fünften Mal gemeinsam die Feierlichkeiten zu Ehren des als Schutzpatron Irlands geltenden Missionars Bischof Patrick.

Im Programm ein kulinarisch-musikalisches Event am Samstag, 10. März 2018, ab 19 Uhr im Orpheum, Johannisstraße 32A, sowie ein Gottesdienst am Samstag, 17. März 2018, in der Kirche St. Klara, Königstraße 66. Am 10. März beginnt der Abend um 19 Uhr mit irischen Spezialitäten wie Irish Stew, Irish Brown Bread with Irish Salmon und natürlich Guinness. Ab 20 Uhr steht die Band Dùn Mòr auf dem Programm. Anschließend bieten international erfolgreiche Irish Dancer sowie Sessionplayer des Ensembles Inisheer der Musikschule Fürth akustischen und visuellen Genuss. Tanzbegeisterte ruft der Tanzlehrer Bernd Menzel abschließend zum gemeinsamen Reihen- und Gruppentanz Irish Céilí.Vorverkaufsstelle für die Veranstaltung ist online auf www.reservix.de oder im Irish Pub O’Shea’s, Wespennest 6. Karten im Vorverkauf kosten 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. DIFF-Mitglieder erhalten 2 Euro Ermäßigung, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.Eine lange Tradition hat auch der St. Patrick’s Day Gottesdienst am 17. März 2018 um 17.45 Uhr in irischer, englischer und deutscher Sprache in St. Klara. Es gibt es Livemusik von Just for now und Einlagen der Tanzgruppe Siona Irish Dancing. Nach der Messe, gegen 19 Uhr, werden Gunter „St. Patrick“ Witt und Pastoralreferent Jürgen Kaufmann einen St. Patrick’s Day Zug von der Kirche in ein Irish Pub führen.Wer sich für die irische Kultur in Franken interessiert, kann jeden ersten Montag im Monat ab 19 Uhr am Stammtisch des Deutsch-Irischen- Freundeskreises Franken teilnehmen. Die Gruppe trifft sich im Vischer's, Peter-Vischer-Straße 1, Ecke Wespennest.