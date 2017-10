Springstars küren ihren Bayernchampion bei der Faszination Pferd in Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Wenn vom 31. Oktober bis 5. November die Faszination Pferd in der Nürnberger Frankenhalle über die Bühne geht, wird auch das Bayernchampionat der NÜRNBERGER Versicherung seinen Champion küren. Die 25 punktbesten Reiter der renommierten Springserie werden am Mittwoch, den 1. November um 16.15 Uhr als Höhepunkt des Geschehens im Parcours gegeneinander antreten. Bereits zum dritten Mal erhalten Bayerns beste Springreiter im Rahmen der Consumenta eine Plattform, um vor großem Publikum um Sieg und Platzierungen zu kämpfen.

Wieder wird die Endrunde auf höchstem Niveau ausgetragen, zudem lockt ein Preisgeld von 15.000 Euro. Damit haben die Finalisten ganz schön zu schwitzen, schließlich werden die Stangen auf einer Höhe zwischen 1,45 m und 1,60 m liegen. Durch enge Wendungen und kurze Distanzen wird der Kurs auch technisch sehr anspruchsvoll werden. Besonderes Schmankerl und begehrt sind auch die Ehrenpreise: So erhalten die Titelträger einen Startplatz bei den Mevisto Amadeus Horse Indoors Anfang Dezember in Salzburg. Der neue Bayernchampion darf dort beim internationalen Hallenreitturnier Weltranglistenpunkte sammeln. Einmal mehr wird damit das Bayernchampionat der NÜRNBERGER Versicherung zum Sprungbrett in den internationalen Spitzensport.Mit 74 Punkten liegt nach den vier Qualifikationen in Küps, Ingolstadt-Hagau, Kirchstockach und Illertissen Edwin Schmuck deutlich in Führung. Dahinter rangieren Patrick Afflerbach und Wolfgang Puschak, die sich den zweiten Rang teilen, gefolgt von Hans-Peter Konle und Stefanie Paul. Nachwuchsförderung wird beim Springreiterclub Bayern groß geschrieben: Wie bereits bei einigen Qualifikationen werden auch in Nürnberg wieder zwei Prüfungen zum Kids-Cup, der neuen Nachwuchs-Serie des Springreiterclubs, ausgetragen. Diese Förderinitiative mit dem SC Bayern bietet einen Springreiter-Wettbewerb über kleine Hindernisse und soll Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren Lust auf den Turniersport machen und ihnen den Weg in die Klasse E erleichtern.Das Bayernchampionat der NÜRNBERGER Versicherung wurde 2001 aus der Taufe gehoben, um den Springsport in Bayern gezielt zu fördern und die Qualität der Turniere zu verbessern. Organisator der renommierten Prüfungsserie ist der Springreiter Club Bayern. Mit der NÜRNBERGER Versicherung hat der SC Bayern seit 2008 einen starken und zuverlässigen Partner an seiner Seite. Das gemeinsame Engagement im Bayernchampionat trägt dazu bei, dass das Leistungsniveau in Bayern steigt und sich immer mehr bayerische Reiter im internationalen Vergleich behaupten können.Weitere Informationen zum Bayernchampionat der NÜRNBERGER Versicherung und den aktuellen Punktestand findet man auf der Homepage des Springreiterclubs Bayern unterwww.sc-bayern.de