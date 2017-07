Urlaubsreif? Eine Woche Familien-Ferien in Italien zu gewinnen!

Vor über 30 Jahren eröffnete Baia Holiday sein erstes Resort am Gardasee. Mittlerweile bietet der Reiseveranstalter neun exklusive Camping Villages in Italien – darunter auf Sardinien, in Venedig und in Triest. Weitere Ziele befinden sich in Kroatien zum Beispiel auf der Insel Mali Losinj. Die Resorts bieten komfortable und geräumige Unterkünfte. Das Angebot reicht von Campingplätzen über Mobilheime und Safarizelte, bis hin zu Bungalows oder Hotels. Alle Anlagen bieten sportliche Aktivitäten und unterhaltsame Animation sowie kulinarische Genüsse der Region.Natürlich darf im Urlaub darf der BIG-Bobby-Trolley auf keinen Fall fehlen. Das robuste 2-in-1-Gefährt ist Rutscherfahrzeug und Kinderkoffer in einem. Es entspricht den gängigsten Handgepäckbestimmungen und eignet sich für Kinder ab 3 Jahren. Im Inneren findet sich viel Stauraum. Der Hartschalenkoffer kann am verstellbaren Gurt getragen oder gezogen werden. Sollte das Warten am Check-in-Schalter dauern, können sich die Kleinen auf dem Trolley ausruhen und ziehen lassen. Der BIG-Bobby-Trolley von BIG, dem Hersteller des bekannten BIG-Bobby-Car, wird in Deutschland hergestellt.Der MarktSpiegel, Baia Holiday und BIG verlosen zwei Kinderkoffer BIG-Bobby-Trolley von BIG sowie einen einwöchigen Aufenthalt für vier Personen im Baia Holiday Mobilheim in Mare Pineta bei Triest, Italien.Wer den oben beschriebenen Familien-Urlaub gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort ,,Familien-Ferien" an Verlag Der MarktSpiegel, Burgschmietstr. 2-4 in 90419 Nürnberg. Unter gewinnspiel@marktspiegel.de ist auch eine Teilnahme per E-Mail möglich (Kennwort bitte als Betreff). Teilnahmeschluss ist der 27. Juli 2017. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Eine Teilnahme ist auch gleich hier online möglich!