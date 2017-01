Zusatzvorstellungen des Ballettabends „Monade“

Die ursprünglich an diesen Abenden angekündigten Vorstellungen der Wiederaufnahme von „Cyrano“ entfallen damit. Bereits erworbene Eintrittskarten für diese Termine behalten ihre Gültigkeit oder können auch in jeden anderen Vorstellungstermin von „Cyrano“ an der jeweiligen Vorverkaufsstelle getauscht werden. Besucher, die diese Optionen nicht nutzen möchten, können ihre Karten bis zum 15. Februar 2017 zurück geben.Die unerwartet große Kartennachfrage bestätigt das gute Kritikerurteil über den unkonventionellen Ballettabend, bei dem Ballettdirektor Goyo Montero erstmals auch den Opernchor in seine Choreographie einbezieht. Ausgewählte Kantaten von Johann Sebastian Bach bilden das musikalische Herz des abstrakten Balletts „Monade“, das durch Tiefe und Spiritualität dieser Texte und dieser Musik inspiriert ist. Es spielt Staatsphilharmonie Nürnberg unter der Leitung von Esteban Gonzalvo.Karten für die Zusatzvorstellungen am 3. und 5. März 2017 sind über die Tickethotline Tel. 0180 – 5 – 231 600 oder die Homepage des Staatstheaters erhältlich: www.staatstheater.nuernberg.de