4,6 Millionen Euro für vier Städte und Gemeinden in Mittelfranken

,,Zusammen mit den eigenen Mitteln der mittelfränkischen Kommunen, die an dem Programm teilnehmen, investieren wir mehr als 5,1 Millionen Euro in die soziale Infrastruktur“, teilte Bayerns Innen- und Bauminister Joachim Herrmann mit. „Mit dem Programm unterstützen wir beispielsweise die Stadt Erlangen bei der Generalsanierung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, das KuBiC mit 2,25 Millionen Euro sowie die Sanierung des Gemeinschaftshauses Langwasser in Nürnberg mit 1,8 Millionen Euro“, so Herrmann weiter. Bayerns Bauminister sieht in dem neuen Investitionspakt einen wichtigen Beitrag für eine funktionierende soziale Infrastruktur für alle Bevölkerungsgruppen. Herrmann: „Das ist die Basis für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“.Erlangen, Frankenhof, 2.250.000 EuroHeideck, Bürgerhaus St. Benedikt, 450.000 EuroNürnberg, Gemeinschaftshaus Langwasser, 1.800.000 EuroStein, barrierefreier Zugang Alte Kirche, 118.000 Euro