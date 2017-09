Großer Herbstmarkt bei Pflanzen-Kölle

NÜRNBERG (pm/mue) - Ein großer Herbstmarkt steht am Samstag, 7. Oktober, von 11.00 bis 17.00 Uhr bei Pflanzen-Kölle in der Geisseestraße 65 auf dem Programm.



Dabei erwartet Sie ein aufregendes Programm für die ganze Familie – die kleinen Besucher dürfen sich auf ein tolles Kinderprogramm mit verschiedenen Bastelaktionen, Geschicklichkeitsspielen und weiteren Highlights freuen, und für die Erwachsenen bietet Pflanzen-Kölle eine Vielfalt verschiedener regionaler Köstlichkeiten und Delikatessen zum Verkosten. Passend zur Jahreszeit erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Thema Apfel – informieren Sie sich über verschiedene Apfelsorten, deren Verwendung und Lagerung und probieren Sie vor dem Kauf, von welchem Apfelbaum Sie gerne Früchte ernten wollen. Die Fachgärtner beraten Sie zudem rund um das Thema Herbstdüngung und testen auf Wunsch auch gerne kostenlos den pH-Wert Ihres Bodens. Bringen Sie hierfür von zwei verschiedenen Stellen Ihres Gartens jeweils ca. 0,25 l Erde in zwei Behältnissen mit ins Gartencenter und die Fachgärtner führen in wenigen Minuten einen pH-Bodentest für Sie durch. Für beste Ergebnisse entnehmen Sie Erde aus ca. 10 cm Bodentiefe Ihres Gartens. Nach der Bodenanalyse werden sie rund um die optimale Düngung beraten.Die Kleinen können am Samstag ab 11.00 Uhr schöne Herbstdrachen basteln oder Tontöpfe gestalten und bepflanzen. Außerdem erwartet die kleinen Besucher des Pflanzen-Kölle Herbstmarkts eine aufregende Spielwiese mit verschiedenen Geschicklichkeits- und Knobelspielen. Wer es farbenfroh mag kann sich beim Kinderschminken mit herbstlichen Motiven verzieren lassen.zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung am 6. und 7. Oktober: Gewinnen Sie mit etwas Glück einen der drei Hauptpreise – Gartenmöbel im Wert von 300 Euro, einen Weber Grill im Wert von 200 Euro oder eine große Pflanze für Ihr Zuhause im Wert von 100 Euor. Außerdem warten weitere 900 attraktive Gewinne auf Sie! Mit dem Kauf der Lose unterstützen Sie eine gemeinnützige Einrichtung aus Ihrer Region.vom 5. bis 11. Oktober: Passend zur Herbst-Pflanzzeit findet bei Pflanzen-Kölle vom 5. bis zum 11. Oktober die Gratis-Herbstpflanzaktion statt. Die mitgebrachten Balkonkästen und Pflanzgefäße werden nach den Ideen und Wünschen der Kunden bepflanzt. Bezahlt werden nur die ausgewählten Pflanzen. Die verwendete „Kölle‘s Beste“ Pflanz-Erde und das Einpflanzen sind ein Gratis-Service von Ihrem Gärtner Pflanzen-Kölle.