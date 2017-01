Volle Hütte in der DIT Frankengarage

Tolle Premiere des neuen Toyota C-HR

"Volle Hütte", so lautete nicht nur das Motto der Sonderschau in den Toyota-Autohäusern der DIT Frankengarage (Nürnberg-Fürth-Erlangen) am vergangenen Samstag - volle Hütte war auch der ständige Zustand in den drei Autohäusern.

Bereits kurz nach Öffnung der drei Toyota-Betriebe drängelten sich die Kunden um den neuen Toyota Crossover C-HR, der an diesem Tag Premiere feierte. Der markant gezeichnete kompakte Crossover (vereint die wichtigsten Merkmale eines SUV und eines Kombi-Pkw) ist das achte Modell der Marke aus europäischer Fertigung und sammelte bereits im Vorfeld zahlreiche Lobeshymnen der Fachpresse. Mit dem neuen C-HR will Toyota das Segment der kompakten SUVs aufmischen, was gemessen am großen Besucherinteresse durchaus zu erwarten ist. Ein coupé-artiges top modernes Design trifft hier auf Fahrdynamik und den ersten Hybridantrieb in dieser Klasse. Der C-HR ist in seiner Erscheinung frisch und urban, so dass man sich putzmunter auf eine Probefahrt freut. Die Möglichkeit einer Probefahrt nutzten bei der Präsentation dann auch zahlreiche Interessenten.Das Team der DIT Frankengarage bot den Besuchern ein reichhaltiges Programm. Zünftiges Essen gehörte ebenso dazu wie Kinderprogramm, DJ und ein Zauberer, der mit seinen Kartentricks Stauen auslöste. Für den neuen Geschäftsführer der DIT Frankengarage Michael Martin, der erst im November die Verantwortung für die drei Toyota-Autohäuser der AVAG Holding SE (Deutschlands zweitgrößter Autohandelsgruppe) in Nürnberg, Fürth und Erlangen übernommen hatte, war der rege Besuch der Premiere ein echte Freude. "Der neue C-HR ist zweifelsohne ein absolutes Highlight, aber so eine große Neugier auf ein neues Modell macht einen fast sprachlos. Natürlich freut mich auch das starke Interesse der Besucher an den anderen Fahrzeugen unserer Modellpalette," so Michael Martin.Der Vollblut-Toyotamann Martin hat gerade erst, zusammen mit seiner Verkaufsleitung und den Verkaufsberatern, ein breites Portfolio besonders preisgünstiger Tageszulassungen, unter der Überschrift "Sensationelle Angebote für die Piste", zusammengestellt. Den neuen C-HR und die Angebote finden Sie in Nürnberg (Regenburger Str. 418), Fürth (Schwabacher Str. 343) und in Erlangen (Goerdelerstr. 4).