Bayerische Spitzenpolitiker singen in der Frankenhalle für den guten Zweck

Auch heuer treten Volksvertreter aller Couleur bei der Sternstunden-Gala auf



NÜRNBERG (pm/nf) - Auf dieser Bühne verstehen sich Bayerns Politiker immer prächtig: In der Nürnberger Frankenhalle singen Vertreter aller Parteien des Bayerischen Landtags bei der Sternstunden-Gala an diesem Freitag, 15. Dezember 2017, gemeinsam, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Einstimmigkeit ist dabei ausnahmsweise programmiert.

Für die Ministerinnen und Minister, Landes- und Fraktionsvorsitzenden ist es nicht nur ein großer Spaß, sondern auch Ehrensache, alljährlich ein bekanntes Weihnachtslied anzustimmen, dessen umgedichteter Text die Zuschauer zum Spenden animieren soll. „Gutes tun geht so schnell, sei ein Menschenfreund. Und dann wird der Himmel hell für ein Kind, das träumt“ – so wird es bei der Sternstunden-Fassung von „Alle Jahre wieder“ klingen. Musikalisch unterstützt werden die „Meistersinger von Nürnberg“ vom fränkischen Komiker-Duoundsowie von Sternstunden-Komponist und Orchesterleiteram Flügel., CSU, Präsidentin des Bayerischen Landtagesr, CSU, Leiter Staatskanzlei und Bayerisches Staatsministerium für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben, CSU, Bayerisches Staatsministerium des Innern, CSU, Bayerisches Staatsministerium der Justiz, CSU, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, CSU, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Landesvorsitzende der SPD in Bayern, Fraktionsvorsitzender der SPD im Bayerischen Landtag, Landesvorsitzender von Bündnis 90 / Die Grünen in Bayern, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 / Die Grünen im Bayerischen Landtag, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Bayerischen LandtagDr. Günther Beckstein, Ministerpräsident a. D.