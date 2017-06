MarktSpiegel ehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Gudrun Moroschan erhielt eine Ehrung für 35 Jahre Mitarbeit – sie ist fast von Anfang an als Leiterin der Buchhaltung für den Verlag tätig. Geehrt wurde auch Irmtraud Kröger für ihr 25-jähriges Firmenjubiläum: Frau Kröger ist als sehr erfolgreiche Mediaberaterin für den Verlag im Außendienst tätig. Darüber hinaus wurden Marion Köpplinger (Anzeigenabteilung) für 25 Jahre, Marc Sting (Mediaberater), Claudia Ganci (Mediaberaterin) und Carolin Renghart (Projektleitung Die Experten) für jeweils 15 Jahre sowie Nina-Maria Kellner (MS New Media) und Uwe Müller (Redaktion) für jeweils zehn Jahre geehrt. Harald Greiner freut sich sehr über die langjährige Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – seiner Meinung nach ein Beleg für ein angenehmes Betriebsklima, das wesentlich zum Gesamterfolg des traditionsreichen Unternehmens beiträgt. Die Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden mit Dank und Anerkennung für deren Treue zeichnen gerade den bodenständigen und nachhaltigen Mittelstand in der Metropolregion aus.