Mikrozensus 2018: Haushaltsbefragungen auch in diesem Jahr

REGION (pm/mue) - Auch heuer werden im gesamten Bundesgebiet wieder amtliche Haushaltsbefragungen, der Mikrozensus, durchgeführt.

Zweck dieser seit 1957 jährlich stattfindenden repräsentativen Erhebung ist es, aktuelle Daten über die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung zu gewinnen. Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach einem bundeseinheitlichen Zufallsverfahren; in Bayern werden rund 60.000 Haushalte durch Beauftragte des Bayerischen Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung befragt. Die Fragen beziehen sich neben Angaben zur Person auf Themenbereiche wie beispielsweise der wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie der Wohnsituation der Befragten. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz für bis zu vier aufeinander folgende Jahre Auskunftspflicht. Die Befragungen finden ganzjährig statt, wobei jeder ausgewählte Haushalt nur einmal im Jahr befragt wird.Die Interviewerinnen und Interviewer, die für die Erhebung speziell geschult wurden und zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet sind, kündigen ihre Besuche bei den Haushalten schriftlich an und weisen sich mit einem Ausweis des Bayerischen Landesamts für Statistik aus.Datenschutz und Geheimhaltung sind laut Mitteilung der Behörde umfassend gesetzlich gewährleistet. Neben dem persönlichen Interview besteht für jeden Haushalt auch die Möglichkeit, den Erhebungsbogen selbst auszufüllen und per Post an das Statistische Landesamt einzusenden. Die Gesamtergebnisse werden veröffentlicht und stehen Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Medien, aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.