Die Linux User Group Nürnberg (align) auf der Hack&Make 2017 im Z-Bau.

Wir von der LUG-Noris waren mit einem eigenen Stand auf der ersten Hack and Make vom 24.06. bis zum 25.06.2017 im Z-Bau vertreten.

Es haben uns viele Besucher an unserem Stand aufgesucht und ließen sich über Linux und unsere kleinen Hardwareprojekte informieren. So konnten wir ihnen u.a. vermitteln, dass viele der IoT Projekte großer Firmen und der vielen anderen Standaktionen in der Halle mit Linux und freier Software betrieben werden. Linux ist darüber hinaus in der IT-Welt weit verbreitet. Wir von der LUG konnten vor Ort eine Hilfestellung geben, damit man in der Lage ist, diese neue Welt des Internets der Dinge mit freier Software erschließen zu können.Unser eigenes Material wie z.B. Flyer und Infokärtchen wurde ebenfalls gerne mitgenommen. Ebenso fanden unsere Freiexemplare von Linuxheften regen Zuspruch. Zusätzlich haben wir für unseren nächsten Linux Presentation Day (LPD) am 18. November 2017 im FabLab viel Interesse wecken können. Es waren für uns zwei interessante Festivaltage mit vielen Kontakten mit vielen interessanten Einzel- und Gruppengesprächen zum Thema Linux und den verschiedenen Anwendungsszenarien. Wir als LUG-Noris konnten uns und unsere gemeinnützige Arbeit auf diesem Technikfestival sehr gut präsentieren und freuen uns schon auf das nächste Mal.Das Kreativ- und Technikfestival war insgesamt sehr gut besucht, auch viele Familien mit Kindern erfreuten sich an den zahlreichen Aktionen in der Halle sowie den Aktivitäten im Freigelände.Weitere Informationen zur LUG Nürnberg (align) und zusätzlichen Impressionen zur Hack&Make finden Sie unter www.lug-noris.de

Über uns: Die Linux User Group Nürnberg

Wir sind eine Gruppe von ca. 10 - 15 aktiven Personen aus dem Nürnberger Raum, die sich aus unterschiedlichen Gründen für das freie Betriebssystem Linux interessieren. Die LUG Noris existiert seit 2015 und ist aus der Gruppe ALIGN (www.align.de) hervorgegangen. Wir sind jedoch nur als loser Personenverband und nicht als Verein organisiert. Wir treffen uns immer zum einen zwanglos am Dienstag nach Vollmond im Restaurant Delphi in der Innere Laufer Gasse 22, zum anderen bieten wir zusätzlich am 1. und 3. Donnerstag im Monat einen freien Linux-Treff Nord in der Schnepfenreuther Hauptstrasse 19 an.Aktuelle Termine hierzu entnehmen Sie bitte unserer Webseite unter www.lug-noris.de