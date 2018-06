Drei Tage lang afrikanisches Flair in Forchheim

Afrika-Kulturtage rund um die Forchheimer Kaiserpfalz

FORCHHEIM (rr) – Exotisch, farbenfroh und vielfältig präsentieren sich die Afrika-Kulturtage vom Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli. Das erfolgreiche Festival im malerischen Ambiente der Kaiserpfalz bringt drei Tage lang Kunst, Musik und Tanz aus Afrika nach Oberfranken.Mit der aktuellen Sonderausstellung „Lieblingsstücke - Einblick in die Sammlung des Iwalewa-Hauses“ hat das Pfalzmuseum das qualitativ hochwertige Kulturprogramm bereits gestartet. Die Sonderschau bietet einen intimen Einblick in die über 2.000 Objekte zählende Bayreuther Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst und populärer Kultur von Künstlern und Künstlerinnen aus Afrika, Asien, dem pazifischen Raum und der afrikanischen Diaspora.Höhepunkt der Afrika-Kulturtage wird am Samstag, 7. Juli um 20.00 Uhr im Pfalzinnenhof das große Abendkonzert mit Ba Cissoko aus Guinea werden.Er zeigt, dass man die Tradition ernst nehmen und ihr trotzdem einen modernen Sound verpassen kann. Zusammen mit vier Musikern gibt er seine explosive Mischung aus afrikanischem Folk, Reggae, Latin und Elektro in Forchheim zum Besten.Cissoko belebt mit dem Spiel der Kora – der westafrikanischen Stegharfe – die jahrhundertealte Tradition der Geschichten erzählenden Griots Westafrikas. Abwechselnd in Malinke, Wolof und Poulaaar singend, singt Ba nun auch - zum ersten Mal in seiner Karriere - einige Liederverse auf Französisch.Für ausgelassene Stimmung und „Afrika-Feeling“ sorgt der traditionelle afrikanische Basar rund um die Kaiserpfalz mit Live-Konzerten, Kinderangebot, Trommel- und Tanzworkshops.Die Afrika-Kulturtage Forchheim werden neben dem Pfalzmuseum vom Jungen Theater Forchheim e.V. und der Stadt Forchheim organisiert. Sie unterstützen seit 2008 die Spendenaktion "Lourenço Amadeu" für ein Waisenhaus und eine Grundschule in Angola.