Mit dem ADFC rund um Amberg

FORCHHEIM (rr) – Am Sonntag, 24. Juni lädt der ADFC zu einer Radtour nach Amberg.

Die Teilnehmer treffen sich um 7.30 Uhr am Bahnhof in Forchheim (Bahnhofsplatz 1). Von dort geht es mit dem Zug nach Amberg.Geradelt wird dann auf dem Fünf-Flüsse-Radweg entlang der Vils bis Schmidmühlen. Auf dem anschließenden Lauterachtal-Radweg führt der ebene Weg entlang der Lauterach bis Kastl.Diese Strecke wird auch als „Toskana der Oberpfalz“ bezeichnet. Ab hier geht es auf dem etwas hügeligen Schweppermann-Radweg weiter durch die idyllische und naturbelassene Landschaft nach Amberg.Für Kraftnahrung während der Tour ist gesorgt. Aufmunternder Kaffee und gemütliche Mittagseinkehr an der Lauterach sind vorgesehen.Von Amberg aus geht es wieder mit dem Zug zurück nach Forchheim.Für Mitglieder des ADFC ist die Tour frei, Nichtmitglieder zahlen 3 Euro beim Tourenleiter.