21. Pulse of Europe in Forchheim

Forchheimer bekennen sich zu Europa und seinen Grundwerten.

FORCHHEIM (rr) – Am Sonntag, 7. Oktober findet um 14.00 Uhr auf dem Marktplatz die nächste überparteiliche Veranstaltung „Pulse of Europe“ statt.Die Kundgebung in Forchheim ist jeweils am 1. Sonntag im Monat angesetzt. Die Stadt Forchheim unterstützt die Bewegung, die es inzwischen in mehreren europäischen Städten gibt. „Pulse of Europe“ ist eine Veranstaltung, an der Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, sich zu demokratischen Grundwerten und für ein freies Europa auszusprechen.„Pulse of Europe“ ist eine in Frankfurt gegründete Bürgerinitiative, die zu Kundgebungen aufruft, bei denen sich Prominente und Bürger zu ihrer Meinung zu und ihre Motivation für Europa äußern können.