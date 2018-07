Die 100 schönsten Forchheim-Fotos: FORCHHEIMSHOTS 2018

FORCHHEIM (pm/rr) – Vom 19. Juli bis 21. August können in der Stadtbücherei in der Spitalstraße 3 die schönsten Fotos der aktuellen Instagram-Aktion #forchheimshots18 betrachtet werden.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr hat der Instagram-Contest der Stadt Forchheim die zweite Runde erreicht: Aus all den Bildern, die bis zum 15. Juni mit dem Hashtag #forchheimshots18 in Instagram gepostet wurden hatte eine Jury, bestehend aus dem Forchheimer Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein, der Fotografin Nicole Endres und dem Gewinner aus 2017, dem Instagramer Marc Schechtel, die Qual der Wahl. Insgesamt mussten die 100 schönsten Fotos für die Instagram-Ausstellung in der Forchheimer Stadtbücherei gefunden werden.Dr. Uwe Kirschstein, selbst schon lange Mitglied bei Instagram, freut sich schon auf die Ausstellung: „Gemeinsam können wir das Bild unserer Stadt im Internet prägen und die Vorzüge Forchheims mit der ganzen Welt teilen."Nicole Endres, Fotografin aus Forchheim, war dieses Jahr einer der beiden Neulinge in der Jury und ist selbst begeisterte Instagramerin: „Es ist interessant, wie die Forchheimer ihre Stadt so wahrnehmen, wenn sie unterwegs sind. Gerade Instagram bietet eine gute Plattform, um eine Vielseitigkeit auszudrücken.“Marc Schechtel, der Gewinner von Forchheimshots 2017 und ebenfalls Jury-Mitglied, meint: „ Ich finde es faszinierend, wie die Teilnehmer beim Contest stets neue Seiten von Forchheim entdecken und in ihren Bildern stimmungsvoll präsentieren.“In der Ausstellung sind die Besucher wie schon im letzten Jahr zur Abstimmung aufgerufen: Jedes ausgestellte Foto bekommt eine Nummer, somit können die Besucher am Ende ihrer Besichtigung ihr persönliches Lieblingsfoto auswählen und auf einen in der Stadtbücherei ausliegenden Stimmzettel schreiben. Die drei Bilder mit den meisten Stimmen werden prämiert:Der Hauptgewinn beträgt 200 Euro und wird von der Tourist-Information der Stadt Forchheim gesponsert. „Wir unterstützen gerne ein Projekt, das so einen touristischen Mehrwert bietet. Wenn Gäste in Instagram nach Forchheim suchen, stoßen sie auf hervorragende Bilder und bekommen Lust darauf unsere Stadt zu besuchen“, so der Leiter der Tourist-Information, Nico Cieslar.Für den zweiten Platz gibt es einen 150 Euro-Gutschein für den Media Markt, den Initiator Matthias Hösch stiftet. Der Drittplatzierte erhält eine InstaPix-Fotokamera, die die Generali Versicherung Stefan Szeri beisteuert. „Aus den 12 schönsten Bildern soll im Jahr 2019 ein Kalender entstehen“, kündigt Matthias Hösch an.Mehr Informationen zur Instagram Ausstellung unter www.forchheimshots.de .