3. Unterfürberger Garagen-Flohmarkt

Fürth trödelt: Ob Kleidung, alte Möbel, Geschirr, Bücher oder Spielzeug – am Samstag, 21. Juli 2018, findet wieder der Unterfürberger Garagen-Trödelmarkt statt. Von 10 bis 16 Uhr laden die Anwohner in den verschiedensten Straßen zum Schnäppchenkauf ein. Erkennbar sind die Teilnehmer an den bunten Luftballons.Neben zahlreichen Raritäten ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Trödler bieten selbstgebackene Kuchen und Getränke an. Zudem gibt es eine Trödel-Rallye. Bei erfolgreicher Teilnahme winkt ein Verzehr-Gutschein im griechischen Restaurant Kirschbaum (Unterfürberger Str. 105, 90768 Fürth). Alle Informationen zur Rallye gibt es vor Ort im Restaurant.Der Garagen-Flohmarkt ist gut mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: Buslinie 171, Haltestelle Unterfürberg.Facebook: https://www.facebook.com/events/824643054401514/