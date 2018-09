FÜRTH (pm/ak) - Im Rahmen eines Foto-Wettbewerbs konnten Bürgerinnen und Bürger ihre ganz persönlichen Fürther Lieblings-Orte mit der Kamera einfangen.

40 von einer Jury ausgewählte Motive dieser Hommage an die Kleeblattstadt zeigt die Sparkasse Fürth ab Mittwoch, 26. September (Vernissage 19 Uhr) bis Donnerstag, 25. Oktober, in der Ausstellung „Fürths schönste Seiten“ in der Hauptgeschäftsstelle in der Maxstraße montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.Bei der Vernissage werden auch die Preisträgerinnen und -träger des Wettbewerbs ausgezeichnet.