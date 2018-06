Grateful Life Plays Bluesrock - unplugged - am 5. Juli 2018 um 19 Uhr

Fürth : Stadtmuseum Fürth |

Modern Acoustic Harmonic Blues: Voller Spielfreude zelebrieren Grateful Life ihr Programm aus der frühen Phase des Bluesrocks. Blues und Rock können Ausdruck einer Lebenseinstellung sein und basieren häufig auf einem eigenen kulturellen Hintergrund. Es sind Musikstile, die Gemüt und Seele ansprechen, voller Energie und auch voller Emotionen.

Handgemacht und in der Tradition der kreativen 1960er und 1970er Jahre knüpft Grateful Life mit ihrem Repertoire an diese vergangene Epoche der Musikgeschichte an und vereint im eigenen Stil Rock und Blues, ab und an veredelt mit einer Prise Psychedelic. Sie bringen genau die Songs und den Groove auf die Bühne für den ihr Musikerherz schlägt: leidenschaftlich, vielseitig, emotional!



Für Fans und alle, die es werden wollen, ist dieses Konzertereignis ein unbedingtes Muss!



Das Museum ist bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 5,- Euro, ermäßigt 4,- Euro, und berechtigt auch zum Besuch der Ausstellungen.



Der Kartenverkauf läuft bereits. Tickets können während der Öffnungszeiten des Museums und/oder am Veranstaltungsabend an der Museumskasse erworben werden.