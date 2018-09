"Kopftuch-Debatten" - Interdisziplinäres Theater-Fragment nach dokumentarischen Material

Fürth : JMF |

Es ist ein Stück Stoff. Nur ein Stück Stoff. Was verbirgt dieses Stück Stoff? Was zeigt es? Wieso diskutiert das ganze Land über das Kopftuch? Sind nun „emanzipierte“ Frauen gegen „rückständige“ Frauen? Muss ich mich in den „Kopftuch-Debatten“ engagieren? Warum ist es überhaupt eine Debatte?

Und dürfen bitte schön die Frauen vielleicht auch selber bestimmen was sie tragen oder müssen sie von dem „Stück Stoff“ auch gegen ihren Willen befreit werden? Findet nun eine „Verkopftuchung“ des Abendlandes statt?



Diese und andere Fragen haben sich die Fürther Künstlerin Anna Poetter und die Berliner Regisseurin, Prix-Tournesol Preisträgerin beim Festival d’Avignon 2017 in der Kategorie „Jenseits der Grenzen“, Monika Dobrowlanska gestellt. Die Beiden sind ein eingespieltes Duo, sie arbeiten bereits seit 2002 zusammen. Für „Kopftuch-Debatten“ haben sie Interviews mit unterschiedlichen Frauen geführt und arbeiten mit dem dabei entstandenen biographischen Material.



U.a. konnten sie dafür die prominente Soziologin, Vorstandsfrau der Terre des Femmes e.V., Frauenrechtlerin und Islamexpertin Necla Kelek, die Symbolfigur im Kopftuchstreit in Deutschland seit Ende der 199034 Jahre, Fereshta Ludin, und die bildungspolitische Sprecherin der SPD Landtagsfrakton Brandenburg, Simona Koß, gewinnnen.

Die Premiere hat am 11.06.2018 im Rahmen der 36. Bayerischen Theatertage in Fürth stattgefunden.