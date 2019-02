Krimilesung "Fromme Sünde" mit musikalischer Untermalung

Fürth : Stadtmuseum Fürth |

Josef Rauch und Xaver Maria Gwaltinger lesen aus "Fromme Sünde".



Xaver Maria Gwaltinger und Josef Rauch stellen an diesem Abend den dritten Teil ihrer Duett-Krimi-Serie, die als fränkisch-bayerische Antwort auf "Sakrileg" konzipiert ist, vor.



Nach "Schwarze Madonna" (2014) und "Heiliger Bastard" (2016) müssen sich der Allgäuer Hobbydetektiv Emil Bär und der Fürther Privatdetektiv Philipp Marlein auch im neuen Roman "Fromme Sünde" (2018) mit Vorfällen beschäftigen, die die Grundfesten des Christentums erschüttern könnten.



In "Fromme Sünde" geraten Bär und Marlein zwischen die Fronten einer feministischen Sekte, die sich im Besitz der ultimativen Wahrheit über Maria Magdalena wähnt, und des kirchlichen Geheimbundes der "Neuen Tempelritter", der die Aufdeckung dieser Wahrheit mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Es geht um Mord - und um ein geheimes Evangelium, das den Lauf der Weltgeschichte verändern könnte. Im Kloster Ettal kommt es zum Showdown...



Auch in ihrem dritten gemeinsamen Fall werden Bär und Marlein mit Sex, Crime und Religion konfrontiert - und müssen die Grenzen zwischen Glaube, Blasphemie und Wahrheit ausloten.



Die Lesung wird musikalisch begleitet mit extra für dieses Buch geschriebenen Songs von Liedermacher Michael Bartsch (Gesang und Gitarre).



Das Museum ist bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 5,- Euro, ermäßigt 4,- Euro, und berechtigt auch zum Besuch der Ausstellungen.