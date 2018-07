Letzte Probe für das Mose-Musical in Vach

Am Sonntag werden Kinder in der Vacher St. Matthäus-Kirche ein Singspiel über "Mose", den "Held des Alten Testamentes" und dem "Befreier Israels" aufführen.

Die evangelische Kirchengemeinde in Vach erinnert an Moses Wirken. Zur Aufführung kommt das Singspiel am Sonntag, 22.Juli 18, um 17 Uhr in der historischen Wehrkirche St. Matthäus Vach.Im Gotteshaus herrschte am Samstag eine eifrige Arbeitsatmosphäre. 25 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren proben für die Aufführung. Die Texthefte vor der Nase, sprechen sie ihre Rollen, stimmen Chorgesang an oder beraten sich mit Kinder- und Jugendchorleiterin Nadine Schon und dem Pianisten „Chilli“. Die herzliche Art der beiden Kirchenmitarbeiter nimmt den jungen Schauspielneulingen das Lampenfieber und nicht zuletzt die Scheu vor dem großen, beeindruckenden Kirchenraum.Herzliche Einladung am 22.07.2018 um 17 Uhr in die Vacher St. Matthäuskirche.Pfarrer Markus Pöllinger.

Siehe http://www.kirchevach.de