OB-Radtour steht ganz im Zeichen Fürther Stadtgeschichte

FÜRTH (pm/ak) - Die diesjährige Radtour, zu der Oberbürgermeister Thomas Jung am Samstag, 25. August, 16 Uhr, alle Bürgerinnen und Bürger

herzlich einlädt, steht ganz im Zeichen des Festjahres „200 Jahre

eigenständig" und so werden prägende Orte aus 200 Jahren

Stadtgeschichte angefahren.

Treffpunkt ist am Ludwig Erhard Zentrum in der Ludwig-Erhard-Straße, weitere Stationen sind unter anderem das Kulturforum,das Logenhaus, die Malzböden, der Südstadtpark und dieUferstadt, bevor die Tour am Stadttheater endet.Wichtige Hinweise:Die Tour dauert etwa 90 Minuten, sie ist kostenlos und wird auch in diesem Jahr von Polizei und BRK begleitet. Die Teilnahme erfolgtauf eigene Gefahr; die Straßenverkehrsregeln sind zu beachten.Aus Sicherheitsgründen dürfen Kinder unter acht Jahren nichtals Selbstradler teilnehmen, sondern nur auf den Rädern der Erwachsenenmitgenommen werden.