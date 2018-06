Silberne Konfirmation - ein Fest für die ganze Gemeinde

Fest-Gottesdienst zur Silberen Konfirmation mit Heiligem Abendmahl, Pfarrer Pöllinger, Schmidt-Brüder, anschließend Empfang im Kantorat. 

Folgendes Programm ist vorgesehen:Samstag, 30. Juni 2018Gemütliches Beisammensein, ab 19 UhrIm Kantorat der Kirchengemeinde in Vach, Brückenstr. 5Sonntag, 1. Juli 20189.30 Uhr Festgottesdienst mit Heiligem Abendmahl in der St. Matthäus-Kirche.Die ganze Gemeinde ist eingeladen mitzufeiern.Musikalische Gestaltung: Schmidt-BrüderDei „Schmidt-Brüder“ begeistern mit brillianter Musikanschließend Stehempfang im Gemeindehaus.Mit herzlichen GrüßenPfarrer Markus PöllingerDas Fest der Silbernen Konfirmation des Jahrgangs 1993 (= 25 Jahre) findet am Sonntag, dem 1. Juli 2018 statt.