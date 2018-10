Swinging Organ in Vach

"Swinging Organ"

Am Sonntag, dem 21. Oktober 2018um 15.30 Uhrfindet in der Vacher St. Matthäus-Kircheein Konzert mit Organistinstatt.Gespielt werden Werke von:• Michael Schütz (*1961) Dance with me, Community• Thomas Riegler (*1965) Lo ve-Rag, Halte zu mir• Johann Pachelbel (1653-1706) Kanon• Abe Holzmann (1874-1939) Blaze-Away MarchTwo-StepHerzliche Einladung Bitte Weitersagen…Pfarrer Markus PöllingerV.i.S.d.P.: Kirchengemeinde St. Matthäus Vach,Vacher Kirchenweg 5, 90768 Fürth-Vach, Tel. 0911/761262