(Vach-) Führung mit Freiherr von Haller

Programm zum Tag des offenen Denkmals 2018– Entdecken, was uns verbindet" http://www.kirchevach.de 11.00 Uhr Führung mit Frau Marie Louise Meyer-Harries: „Kultur erleben – Entdecken, was uns verbindet“Bei Bedarf auch um 12.00 Uhr Führung mit Frau Marie Louise Meyer-Harries: „Kultur erleben – Entdecken, was uns verbindet“Frau Marie Louise Meyer-Harries ist eine brilliante Gästeführerin, liebt Kultur, Geschichte und Literatur und freut sich darauf Jüngeren und Älteren die „schönsten Seiten“ von St. Matthäus Vach zeigen zu können.

14.00 Uhr Führung mit Freiherr Bertold von Haller „Geschichte erleben – Entdecken, was uns verbindet“

Der Administrator der Frhr. von Hallerschen Familienstiftungen aus Großgründlach versucht den Brückenschlag zu Nürnberg. Als Herkunftsland der Familie wird Tirol um 1205 vermutet.Siehe unter Wikipedia Familienwappen einer der ältesten Patrizierfamilien Nürnbergs seit 1205: Haller von HallersteinFestschrift: 950 Jahre St. Matthäus Vach: Bertold Frhr. v. Haller, Elke Löffler und Pfarrer Markus PöllingerAuf eine spannende Entdeckungsreise freut sichIhr Pfarrer Markus Pöllinger