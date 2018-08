Verlängerung für Kultifest

FÜRTH (pm/ak) - Das jährlich stattfindende zweitägige „KultiFest“ der Badstraße 8 am Freitag, 31. August, und Samstag, 1. September, wird im Festjahr „200 Jahre eigenständig“ um einen Tag verlängert und die Uferpromenade in einen kulturellen Laufsteg verwandelt.

Am Sonntag, 2. September, lädt „#tag3“ ab 16 Uhr mit Streetart, Music und Performance von der Siebenbogenbrücke bis zum Bootsanlegeplatz an der Badstraße 8, wo sich Musiker und Künstler abwechselnd aneinanderreihen. Mit dabei sind Robin van Velzen, Wollstiefel, Egotherapie, Strabande, No But The Frog, Adrian Millarr sowie sechs weitere Überraschungs-Acts - moderiert von The Black Elephant Band & Mäkkelä. Bei schlechtem Wetter findet „#tag3“ im Kulturort Badstraße 8 statt.