"Visionen" - Stadt(ver)führungen 2018

Fürth : JMF |

Auch im Jüdischen Museum Franken in Fürth ist wieder Stadt(ver)führungszeit! Mit nur einem Türmchen pro Person (erhältlich in der TI Fürth) sind Sie beim größten Stadtführungsmarathon Deutschlands dabei und können ein Wochenende lang Kultur und Kunst in Führungen und Programmen erleben.



Bei uns im Jüdischen Museum gibt es Visionäres, Erträumtes und real Gelebtes aus alter und neuer Zeit. Lassen Sie sich von uns verführen!







Fr, 21.9., 19 Uhr: „Habt Mut zu träumen…“



„ … und ihr werdet in der Ferne ein Licht leuchten sehen, das schon die Spitzen der Gebirge vergoldet.“ Traumbilder sind zahlreich in den Werken Jakob Wassermanns, des „Dichters der Ebene“, der viele Jahre unstet, sich schreibend in die österreichischen Berge zurückzog. Seine Dichtungen sind geprägt von Wundern, Hoffnung und tiefer Menschlichkeit.

Erleben Sie eine Wandellesung im Jüdischen Museum.



mit Sabine Forkel-Kutschka







Sa: 22.9., 14 & 16 Uhr: Happy Sukkot! Laubhüttenfest in Fürth und anderswo



Sukkot ist eines der großen, bunten, fröhlichen jüdischen Feste – in Fürth und auch weltweit. Dabei geht es um Dank und Erinnerungen. Begleiten Sie uns in die historische Laubhütte und helfen Sie mit, unsere neue Laubhütte im Museum zu schmücken – mit ihren Wünschen, Bildern, Meinungen und Visionen.



Mit Kerstin Woitas-Schicker







So, 23.9., 16 Uhr: „Tun, was recht und gut ist“ – Jüdische Ideen und Ideale aus drei Jahrtausenden



Als Propheten, mutige Aktivistinnen des Geistes und Philosophen rufen sie zur Freiheit und Verbesserung der Welt auf. Sie prägen als Vorbilder ihrer Zeit unsere politischen, sozialen und spirituellen Vorstellungen heute.



Mit Katrin Thürnagel und Michael Herrschel