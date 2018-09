Zwischen Reform und Orthodoxie - Zur Geschichte der Fürther Juden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Fürth : JMF |

Vortrag von Monika Berthold-Hilpert

Im Rahmen von 200 Jahre eigenständig



In den ersten Jahrzehnten nach dem Übergang an das Königreich Bayern nahm Fürth eine rasante Entwicklung. Auch die Jahrhunderte alte jüdische Gemeinschaft der Stadt erlebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen tiefgreifenden Wandlungsprozess, der alle Bereiche des Lebens betraf und den Juden nach und nach den Eintritt in die bürgerliche Gesellschaft ebnete. Großen Anteil an dieser Entwicklung hatte der erste Reformrabbiner Dr. Isaak Loewi, der in seiner 42-jährigen Amtszeit (1831-1873) unermüdlich für die volle Gleichstellung und Integration der Juden kämpfte.