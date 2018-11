Lebendiger Adventskalender bringt Menschen zusammen

St. Matthäus feiert im 10. Jahr "lebendigen Advent"! Feiern Sie mit!

Jeden Abend trifft man sich, um ein „lebendiges Adventsfenster“ zu bestaunen…

Sa., 01.12.2018 18:30 Uhr Fam. Sinning Schloßgarten 17

So., 02.12.2018 18:30 Uhr Fam. Sieder Vacher Str. 387

Mo., 03.12.2018 17:00 Uhr Kinderhort Zedernstraße 2a

Di., 04.12.2018 17:00 Uhr Kinderkrippe St. Matthäus Zedernstraße 7

Mi., 05.12.2018 17:00 Uhr Mittagsbetreuung St. Matthäus Zedernstraße 2a

Do., 06.12.2018 18:30 Uhr Fr. Weißkopf u. Hr. Lehmann Steinbruchweg 2b

Fr., 07.12.2018 18:30 Uhr Fam. Ludwig Brückenstraße 18a

Sa., 08.12.2018 18:30 Uhr Fam. Schmidt Anemonenweg 9

So., 09.12.2018 18:30 Uhr Fam. Beck u. Meyer-Harries Vacher Strasse 482a

Mo., 10.12.2018 18:30 Uhr LKG Fürth Rotdornstraße 17a

Di., 11.12.2018 17:00 Uhr Kindergarten St. Matthäus Am Vacher Markt 5

Mi., 12.12.2018 18:30 Uhr Konfirmanden Vacher Kirchenweg 5

Do., 13.12.2018 18:30 Uhr Fam. Schuh mit Nachbarn Herzogenauracher Str. 12c

Fr., 14.12.2018 17:30 Uhr Fam. Reinfelder Krokusweg 8a

Sa., 15.12.2018 18:30 Uhr Fam. Hoffmann-Kuhnt Weißdornweg 15

So., 16.12.2018 17:30 Uhr Fam. Scheuering u. Nachbarn Buchfinkenweg 25

Mo., 17.12.2018 18:30 Uhr Röm. Kath. Kirchengemeinde Mannhofer Str. 32 (Mannhof)

Di., 18.12.2018 18:30 Uhr Jugendgruppe Vacher Kirchenweg 5

Mi., 19.12.2018 18:30 Uhr Fam. Müller-Rehkatsch Wacholderweg 8a

Do., 20.12.2018 18:30 Uhr Vacher Gospelchor Vacher Kirchenweg 5

Fr., 21.12.2018 18:30 Uhr Fam. Heinz/Lender Herzogenauracher Str. 51

Sa., 22.12.2018 18:30 Uhr Fam. Horn Steinbruchweg 7

So., 23.12.2018 17:30 Uhr Fam. Günther Peter-Hannweg-Str. 108

Mo., 24.12.2018 15/ 17 /19/ 22 Uhr Gottesdienste,St. Matthäus Kirche Vach Vacher Kirchenweg 5

Liebe Gemeindemitglieder,auch in diesem Jahr schickt unsere St. Matthäus Kirche wieder einen lebendigen Adventskalender auf eine weihnachtliche Reise durch unsere Vacher Gemeinde.24 einzelne Stationen voller Besinnlichkeit, Gastlichkeit, Gemeinschaft und Verbundenheit geben uns Zeit für Gedanken, schenken uns Ruhe und bringen uns dem Weihnachtsfest ganz liebevoll ein Stückchen näher.Vom 01.12.2018 – 24.12.2018 dürfen wir allabendlich bei verschiedenen Vacher Familien und Einrichtungen einen vorweihnachtlichen Abend mit adventlich geschmücktem Fenster, Geschichte, Liedern und geselligem Beisammensein genießen.Die einzelnen Stationen und weitere Angaben entnehmen Sie bitte der folgenden Liste.Unterstützen Sie den lebendigen Adventskalender und die jeweiligen Gastgeber mit Ihrem Kommen und nehmen Sie sich ein halbes Stündchen Zeit für weihnachtliche Gemütlichkeit.Wir freuen uns auf diese „gemeinsame Reise“ durch die Vorweihnachtszeit und auf das Weihnachtsfest 2018 mit und in unserer Vacher Kirchengemeinde.Ein herzliches Dankeschön im Voraus für alle Mitwirkenden und deren Mühen.Mit vorweihnachtlichen GrüßenPfarrer Markus PöllingerJasmin Egelseer (Tel. Pfarramt 0911-76 12 62)Termin Uhrzeit Station AnschriftBei manchen Stationen werden Getränke angeboten; bitte Becher nicht vergessen!Bei schlechtem Wetter an Regenkleidung denken; das Adventsfenster findet draußen statt.