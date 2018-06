2. Projektbörse Migration des Netzwerks Migration Fürth

Herzliche Einladung...

...zur 2. Projektbörse Migration des Netzwerkes Migration Fürth, die am(Fichtenstraße 9, 90763 Fürth) stattfinden wird.Ziel der Börse ist einerseits eine engere, persönliche Vernetzung der Akteure untereinander, andererseits auch die Öffnung und das Transparentmachen der Angebotsstrukturen nach außen, etwa für Lehrkräfte in Übergangsklassen, Angestellte in Kindertageseinrichtungen und hauptamtlich wie ehrenamtlich Engagierte. Natürlich richtet sich die Börse auch an alle zugewanderten Fürtherinnen und Fürther, die neu in der Stadt sind und sich über die Beratungs- und Bildungsangebote vor Ort informieren möchten.Fast 40 Institutionen und Projekte aus den Bereichen Integration, Bildung und Beratung stellen sich und ihre Angebote an diesem Nachmittag vor. Die Liste der Beteiligten reicht dabei vom Jobcenter bis zum Integrationsbeirat der Stadt Fürth, von den Angeboten der AWO Kulturbrücke und Caritas zum Mütterzentrum Fürth und Integrationskursanbietern, wie der vhs.Die Begrüßung erfolgt um 14.00 Uhr durch Bürgermeister Markus Braun und die Kultur- und Sozialreferentin der Stadt Fürth, Elisabeth Reichert.Die Veranstaltung des Netzwerkes Migration Fürth wird geplant und koordiniert vom Integrationsbüro der Stadt Fürth in Zusammenarbeit mit LERNE NEU – Lernnetzwerk für Neuzugewanderte.