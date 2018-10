Linux Präsentations Tag 2018.2 diesmal in Fürth

Diesmal nach Umzug des Fablabs in der Schwabacher Str. 512 in Fürth. An verschiedenen Notebooks können Sie wieder von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr das freie Betriebssystem Linux ausprobieren und prüfen, ob Linux als Ersatz für Windows für Sie in Frage kommen kann. Interessante Vorträge und die Präsentation eigener Bastelprojekte runden das Angebot an diesem Nachmittag ab. Wenn Sie wissen wollen, wie man z.B. sicherer im Internet unterwegs sein kann, so kommen Sie doch einfach einmal unverbindlich beim Linux Präsentationstag in Fürth vorbei. Die LUG steht Ihnen mit Rat zur Seite. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.Weitere Informationen über die Linux User Group Nürnberg und deren Aktivitäten erfahren Sie auf der Webseite www.lug-noris.de