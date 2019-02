VachFrauen: "Gemeinsam durch´s Bienenjahr"

Der Vacher Imkerist am 06. Februar 2019 um 19:30 Uhr im Kantorat St. Matthäus der Gast der VachFrauen.Er gibt Einblicke in sein interessantes Hobby. Gemeinsam gehen wir durch das Bienenjahr und erfahren, wie sich das Bienenvolk entwickelt und was ein Imker so macht. Außerdem gibt es Informationen zur Bedeutung der Bienen – Stichwort Bestäubung – und der Bedrohung durch die Varroa Milbe und Insektizide. Wir erfahren, warum Bienen gerne kuscheln und warum die Königin vom Imker einen Schmuck erhält. Ergänzt wird der Vortrag durch zahlreiche Bilder. Im Anschluss werden Fragen beantwortet.Auf uns wartet eine kleine Verkostung und wer mag, kann im Anschluss auch ein Glas Honig erwerben.Nähere Information erhalten sie unter Heidi Heinz: 765382 oder Margit Heinz 7665567 und unter Vachfrauen@gmx.de