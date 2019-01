Ausstellung „Urban Sketchers Forchheim“

Forchheimer Gruppe der Community „Urban Sketchers“ zeigt Kunstwerke.

FORCHHEIM (pm/rr) – Mit einer Vernissage am Donnerstag, 31. Januar um 19.00 Uhr beginnt eine neue Ausstellung mit Skizzen der Künstlergruppe „Urban Sketchers“ in der Treppenhausgalerie der Stadtbücherei, Spitalstraße 3.Einmal im Monat sieht man samstagnachmittags eine mit Skizzenblöcken ausgestattete Gruppe von Künstlern durch Forchheim laufen. Es handelt sich dabei um die Urban Sketchers Forchheim, die auf der Suche nach einem neuen Motiv sind.Mal suchen sie in Forchheim, mal unterwegs in Nachbarorten, im Urlaub oder auch Zuhause. Die Gruppe besteht aus Anfängern, Hobbymalern und Profis und kennt keine Altersgrenze. Ihnen gemeinsam ist die Freude am Skizzieren, und mit der Forchheimer Gruppe sind sie Teil der Community „Urban Sketchers“, die es in viele Städten der Welt schon gibt.Die Gruppe verabredet sich z. B. über Facebook und zeigt dort Ihre Lieblingsskizzen. Doch nun ist es an der Zeit, die Ergebnisse auch in einer Ausstellung zu zeigen.In der Treppenhausgalerie der Stadtbücherei sind die besten Skizzen bis zum 23. April zu sehen.