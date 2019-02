Tolle Party für kleine Narren:

NEUNKIRCHEN AM BRAND (rr) – Am Sonntag, 17.Februar um 14.00 Uhr veranstaltet der Neunkirchner Carneval Verein NCV in der Mehrzweckhalle am Schellenberger Weg den NCV Kinderfasching.Die Party Pirates unterhalten mit Livemusik.Einlass ist bereits um 13.00 Uhr.