Geführte E-Bike Tour

EGLOFFSTEIN (rr) - Am Freitag, 20. April kann ab 10.00 Uhr an einer geführten E-Bike Tour durch die Fränkische Schweiz teilgenommen werden.





Start ist an der Pension Mühle, Talstr. 10 in Egloffstein.Der genaue Routenverlauf wird kurzfristig festgelegt, hier 2 Beispiele:Die Tour „Zum Walberla“ führt vom Trubachtal nach Ortspitz, Schlaifhausen rund ums Walberla und über Pretzfeld wieder nach Egloffstein.Die alternative Route „nach Gößweinstein“ beginnt bei der Pension Mühle in Egloffstein, geht vorbei am bekannten Egloffsteiner Wasserrad über Pretzfeld , Ebermannstadt, Muggendorf, Gößweinstein und Bieberbach zurück zum Ausgangspunkt.Die beiden Kulturführer Max Falk und Doris Philippi sind ausgesprochene Kenner der Fränkischen Schweiz und bieten neben den E-Bike Touren auch noch zahlreiche weitere Führungen zu Fuß oder mit dem Bus an.Die Tour kostet 32 Euro für Führung und Leih E-Bike. Wer mit dem eigenen E-Bike teilnimmt, bezahlt 10 Euro.Infos 09197/1544 Michael Wirth.