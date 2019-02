Kuriositäten des fränkischen Dialekts

Wolfgang Buck in der Eggerbach-Halle



EGGOLSHEIM (pm/rr) – Am Freitag, 22. Februar um 20.00 Uhr präsentiert der fränkische Liedermacher Wolfgang Buck in der Eggerbach-Halle, Schulstraße 4, sein neues Programm.Nach dem Motto „klein aber fein“ kommt der dialektische Songkünstler gemeinsam mit Felix Lauschus und Rupert Schellenberger in einer neuen Besetzung auf die Konzertbühne.BUCK 3 - so nennt sich das Trio - wird teils neue, teils bereits bekannte Songs des Bamberger Musikers und Songwriters spielen und neu zum Klingen bringen.Bei BUCK 3 kommen Genießer der Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und witzigen Feinheiten voll auf ihre Kosten. Und natürlich Liebhaber handgemachter Musik, die einen modernen aber immer äußerst geschmackvollen Sound zu schätzen wissen.