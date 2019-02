Literarischer Spötter im Pfalzmuseum

Lesung zum Todestag von Heinrich Heine.

FORCHHEIM – Am Sonntag, 17. Februar um 17.00 Uhr präsentiert die Literaturbühne Streng das Programm „Wie sehr das Zeug auch gefällt …“ – Texte des literarischen Spötters Heinrich Heine“ im Gewölbekeller des Pfalzmuseums Forchheim.Heinrich Heine, Autor der „Loreley“ und des „Wintermärchens“ ist Deutschlands witzigster Klassiker und gehört weltweit zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichtern des 19. Jahrhunderts.Im Streit mit Politik und Gesellschaft, Mäzenen und Kollegen entwickelte Heine immer wieder neue, literarische Überlebensstrategien. Am Todestag des Dichters legt der Forchheimer Regisseur und Schauspieler Rainer Streng in diesem Programm seine Schwerpunkte auf den unbekannten Heinrich Heine, der mit viel Humor in seinen Werken immer zwischen den Stühlen saß, dabei aber stets ein unbestechlicher und pointierter Denker war.Gedichte, Aphorismen und Texte aus seinen Tagebüchern und Reisenotizen lassen nachdenken, aber auch humorvoll schmunzelnd erkennen, dass Heines Witz, Frechheit und Beobachtungsgabe in unserer heutigen Zeit immer noch aktuell sind und die Widrigkeiten des Alltags leichter ertragen lassen.Für die klanglichen Intermezzi sorgt an diesem Abend der Allroundmusiker René Kraus.